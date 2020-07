Mateusz Morawiecki: będę słuchał młodego pokolenia

Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że będzie słuchał - na forach, spotkaniach - czego potrzebuje młode pokolenie i w ten sposób budował możliwe najlepszy program, który pozwoli PiS dotrzeć do osób między 18. a 30. rokiem życia.

Szef rządu został w piątkowym wywiadzie dla Polsat News zapytany dlaczego najmłodsi wyborcy dużo chętniej w wyborach prezydenckich głosowali na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego niż prezydenta Andrzeja Dudę.

Morawiecki zadeklarował, że Prawo i Sprawiedliwość będzie walczyć o każdego młodego człowieka.

Przede wszystkim chcemy pokazać, że zajęliśmy się tym, co młode pokolenie na pewno nurtuje: czyste powietrze, tani prąd, ekologia. To są tematy, na które postawimy jeszcze większy nacisk, ale również prosimy o ocenę naszych poprzednich dwóch, trzech, czterech lat i porównanie do poprzednich” - zaapelował premier.

Wyraził jednocześnie zadowolenie, że w młodym pokoleniu jest wielu ludzi o dużej wrażliwości, poczuciu sprawiedliwości, poczuciu dobra, piękna i wolności.

Będziemy starali się ich pozyskać (…). Prawo i Sprawiedliwość broniło w sporze ACTA i ACTA2 wolności, dostępu do internetu. Bronimy tego, żeby polityczna poprawność nie pożerała prawdziwej wolności” - zaznaczył premier.

Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje więcej czasu, na to, żeby młodym ludziom wytłumaczyć swój program i wartości, na które stawia. Wówczas - jak przekonywał - PiS uda się dotrzeć do tych wyborców. „Będziemy się starali to zrobić jak najlepiej” - zapewnił.

Pytany, czy młodych ludzi nie zniechęcił styl kampanii prezydenta Andrzeja Dudy i PiS, Morawiecki odparł: „trudno oceniać nasz styl, ale na pewno będziemy starali się sprostać wymaganiom młodego pokolenia”.

Praca, o którą zadbaliśmy jest pewną twardą materialną wartością i najniższe bezrobocie wśród młodych osób myślę, że wiele osób przekonuje. Także zerowy PIT dla młodych to są nasze sztandarowe projekty, które już dokonaliśmy, natomiast teraz będziemy myśleć o wielu nowych - zapowiedział Morawiecki.

Zadeklarował przy tym, że będzie słuchał młodych ludzi.

Będę najpierw słuchał na wszystkich możliwych forach i spotkaniach, czego potrzebuje młode pokolenie, osoby między 18 a 30 rokiem życia i wierzę, że zbudujemy najlepszy możliwy program dotarcia do młodych ludzi” - podkreślił Morawiecki.

(PAP)/gr