Kierowco - punkty karne sprawdzisz online!

Dziś Dzień Bezpiecznego Kierowcy. To odpowiedni moment, by sprawdzić swoje punkty karne. Najszybciej zrobić to online. Od początku roku polscy kierowcy skorzystali z tej możliwości niemal 330 tysięcy razy.

Profil zaufany i kilka minut – to wszystko, czego potrzeba by przez internet sprawdzić stan swojego punktowego konta. Pamięć jest zawodna, dlatego dobrze jest skorzystać z tej możliwości przed wyruszeniem w dłuższą, np. wakacyjną, trasę.

Zamiast komisariatu

Jeśli nie internet, to co? To wizyta na komisariacie. To druga i ostatnia możliwość sprawdzenia liczby punktów karnych. Korzystając z naszej e-usługi nie musicie nigdzie jechać, nikogo o nic pytać, czy prosić. Kilka kliknięć i gotowe.

Najważniejszy jest profil zaufany. Jeśli go nie macie, w większości przypadków zdążycie to nadrobić przed wyjazdem. Profil zaufany można bowiem założyć przez internet, korzystając z bankowości elektronicznej. Sprawdźcie, jak to zrobić (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany).

e-Polak potrafi! Michał Czernecki tłumaczy, jak przez internet założyć profil zaufany – obejrzyj instruktaż (https://www.youtube.com/watch?v=5zvWIQ7cLVU&feature=youtu.be).- To profil zaufany potwierdza naszą tożsamość w internecie. To dzięki niemu nikt poza nami nie dowie się, ile punktów karnych mamy na koncie – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Ta zasada działa też w drugą stronę. Możemy sprawdzić tylko swoje punkty karne. Nie możemy dowiedzieć się, ile punktów ma ktoś inny – dodaje szef MC.

Do celu

Jeśli macie już profil zaufany, przechodzimy do działania. Krok 1: wejdźcie na www.GOV.pl Krok 2: w sekcji Usługi dla obywatela (menu po lewej stronie) wybierzcie Kierowcy i pojazdy, a tam e-usługę Sprawdź swoje punkty karne(https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-punkty-karne). Krok 3: kliknijcie przycisk Sprawdź swoje punkty karne. Zalogujcie się profilem zaufanym. Krok 4: dotarliście do celu! Informacja o Waszych punktach karnych wyświetli się od razu. Jeśli wyświetlająca się na ekranie liczba nie jest powodem do dumy, zadacie pewnie sobie pytanie: kiedy te punkty znikną?! Już odpowiadamy:

· gdy minie rok od dnia popełnienia naruszenia (naruszenie się przedawni),

. gdy ukończysz szkolenie, które pozwala zmniejszyć liczbę punktów karnych – jeśli przed jego rozpoczęciem miałeś mniej niż 24 punkty karne (mniej niż 20 punktów karnych – jeżeli to twoje pierwsze prawo jazdy i masz je krócej niż rok).

Takie szkolenia organizują Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD).

Pamiętaj, że możesz uczestniczyć w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Po szkoleniu suma Twoich aktywnych punktów karnych zmniejszy się o 6 najstarszych punktów.

Lepiej sprawdzić- Możliwość sprawdzenia online punktów karnych to jedna z naszych najpopularniejszych e-usług. Od początku roku Polacy skorzystali z niej dokładnie 329 732 razy – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Niebawem korzystanie z niej będzie jeszcze prostsze. Licznik punktów karnych wkrótce będzie można znaleźć także w aplikacji mObywatel(https://www.gov.pl/web/mobywatel), razem z mPrawem Jazdy – zapowiada szef MC.

A kiedy Polacy najchętniej sprawdzają stan swojego konta? Oto wyniki z pierwszych sześciu miesięcy tego roku:

· styczeń – 64 532 sprawdzeń,

· luty – 62 799 sprawdzeń,

· marzec – 48 793 sprawdzeń,

· kwiecień – 48 258 sprawdzeń,

· maj – 47 461 sprawdzeń,

· czerwiec – 57 889 sprawdzeń.

Bezpiecznej drogi!

Sprawdź online swoje punkty karne. e-Polak potrafi! – obejrzyj spot (https://www.youtube.com/watch?v=K5gi3esvxNg&feature=youtu.be).

MC/ PAP/ as/