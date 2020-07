Będą ostrzejsze kary za przestępstwa seksualne

Zamierzamy zaostrzyć kary za przestępstwa seksualne, zwłaszcza za brutalne gwałty - zapowiedział w sobotę na konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Ziobro poinformował wcześniej, że w poniedziałek zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie formalnych prac nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej

Minister pytany jakie będą praktyczne konsekwencje wypowiedzenia konwencji odparł, że Polska spełnia najwyższe wymogi konwencji stambulskiej w kwestii ochrony kobiet przed przemocą a „w niektórych obszarach polskie standardy są wyższe”.

Zapewnił, że po wypowiedzeniu przez Polskę konwencji nic się w tej kwestii nie zmieni.

Zapowiedział jednocześnie zaostrzenie kar za przestępstwa seksualne. „Zamierzamy przeprowadzić jeszcze jedną inicjatywę ważną dla kobiet, chodzi o zaostrzenie kar o przestępstwa seksualne, zwłaszcza za gwałty, brutalne gwałty”.

Powiedział, że „Polska jest krajem, w którym jest „kompromitująco niskie zagrożenie karne za tego rodzaju ohydne przestępstwa, zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia jeszcze z przemocą ze szczególnym okrucieństwem”. „Są to przestępstwa, które zostawiają traumę na duszy kobiet do końca życia” - podkreślił minister.

Jak zauważył, w tej kwestii „orzecznictwa polskich sądów należą do najłagodniejszych w Europie”. Zapewnił, że podejmie działania, żeby „bandyci, gwałciciele, którzy dopuszczą się takiego przestępstwa trafiali do więzienia na lata, a w pewnych sytuacjach może na zawsze za kratki”.

PAP/ as/