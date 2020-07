Ziści się szalony plan Muska? Zrobił tunel pod Las Vegas

Elon Musk może zrealizować kolejny plan, który dla wielu osób wydawałby się nierealny. Jego maszyna skończyła drążyć 2,6 kilometrowy tunel pod samym sercem Las Vegas

Jest to element planu stworzenia tzw. Las Vegas Convention Center Loop. Czyli podziemnego systemu komunikacyjnego. Dzięki temu ludzie mają mieć możliwość uniknięcia korków i to za darmo. Przejście drogi, które zwykle zajmowało około 30 minut ma zostać skrócone do dwuminutowej przejażdżki… oczywiście Teslą.

Pierwsze pojazdy mają ruszyć tunelem już na początku 2021 roku. Do obsługi wykorzystana zostanie flota 62 pojazdów. Rozwiązanie może nieco przypominać funkcję metra. Ma być jednak alternatywą dla podziemnych pociągów w miejscach, gdzie nie da się ich wprowadzić. Musk dodatkowo podkreślał, że tunele mogą być rozbudowywane.

screenrant.com/KG