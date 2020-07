Legendy powracają! Nadchodzą... Syreny i el-Polonezy

FSO Syrena w Kutnie S.A. zaprezentowała serię samochodów elektrycznych. W tym „Syrenę” - Vosco S106 EV i koncept „el-Poloneza”

Zakład oficjalnie nie ma praw do używania nazwy „Syrena”, stąd samochód zaprezentowano pod inną marką. Dysponuje baterią o pojemności 31,5 kWh oraz silnikiem o mocy 115 kW (156 KM). W trybie „Sport” maksymalna moc rośnie do 175 kW (238 KM). Producent deklaruje zasięg „ponad 200 km na jednym ładowaniu”. Vosco będzie należał do segmentu B.

Póki co „Syrena” jest w fazie testów, ale start produkcji jest planowany na 2021 rok. Co ciekawe, przy okazji prezentacji Vosco S106 EV pokazano również koncept limuzyny fastback. Linią ma nawiązywać do Polonezów.

Warto podkreślić, że prezentacja Vosco zbiega się czasowo z nadchodzącą premierą pojazdu od ElectroMobility Poland. Co więcej - design „Syreny” przygotował Damian Woliński, jeden z laureatów konkursu ElectroMobility.

elektrowoz/KG