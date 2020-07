Strach i panika w Indiach. Dziesiątki tysięcy zakażonych dziennie

Piąty dzień z rzędu liczba zakażonych koronawirusem w Indiach przekroczyła 45 tys. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 49 931 przypadków SARS-CoV-2 i 708 zgonów - poinformowało ministerstwo zdrowia, na które powołują się indyjskie media.

Oznacza to, że w poniedziałek bilans potwierdzonych zakażeń od wybuchu epidemii Covid-19 wzrósł do 1 435 453, a zgonów do 32 771.

Łącznie wyzdrowiało 917 567 osób i odsetek wyzdrowień wynosi 63,9 proc. - podał dziennik „Times of India”.

Aktualnie w Indiach jest 485 114 aktywnych przypadków koronawirusa.

Najgorsza sytuacja jest w stanie Maharasztra na środkowym zachodzie, gdzie potwierdzono ponad 375 tys. infekcji, w Tamilnadu na południu - blisko 214 tys. zakażeń i w terytorium stołecznym Delhi - ponad 130 tys. W Andhra Pradeś na południowym wschodzie i w Karnatace na południowym zachodzie odnotowano po ponad 96 tys. przypadków.

Indie są trzecim krajem na świecie pod względem liczby zakażeń SARS-CoV-2 odnotowanych od wybuchu pandemii, po Stanach Zjednoczonych - ponad 4,2 mln przypadków i Brazylii - ponad 2,4 mln.

Czytaj też: Wietnam: Koronawirus wrócił!

PAP/kp