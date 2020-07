Reduta Dobrego Imienia sprawdza, co się stało w USA po śmierci George’a Floyda

Stabilność USA jest kluczowa dla polskiego bezpieczeństwa narodowego, dlatego trzeba monitorować tamtejszą sytuację - uważa Reduta Dobrego Imienia, która opublikowała raport nt. wydarzeń w USA po śmierci George’a Floyda. Zdaniem RDI w polskich mediach „brakuje pogłębionej analizy „sprawy Floyda”„.

Dział Dokumentacji i Analiz Reduty Dobrego Imienia zebrał w jednym dokumencie informacje na temat okoliczności związanych ze śmiercią G. Floyda i z przebiegiem późniejszych rozruchów.

W informacji prasowej podkreślono, że „zawierający 65 stron i prawie 200 przypisów raport jest jednym z pierwszych opracowań na rynku polskim ukazującym się w kilka tygodni po apogeum opisywanych wydarzeń”.

Stabilność USA jest obecnie kluczowa dla polskiego bezpieczeństwa narodowego i dlatego Reduta monitoruje wydarzenia zachodzące i planuje publikowanie niezbędnych uzupełnień. Opracowanie to ma także za zadanie wypełnić niszę w polskich mediach, w których brakuje pogłębionej analizy „sprawy Floyda”. Jest to także materiał do poważnej dyskusji, bowiem stabilne Stany Zjednoczone są kluczowym elementem polskiego bezpieczeństwa” - wskazano.