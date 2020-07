MC: Za pośrednictwem kolejnych banków spółdzielczych można założyć profil zaufany

Klienci kolejnych 173 banków spółdzielczych będą mieli możliwość za ich pośrednictwem założenia online profilu zaufanego - poinformował resort cyfryzacji. Jak podano, w sierpniu dołączą do tego grona kolejne 124 banki

W ramach pierwszego, lipcowego etapu integracji banków spółdzielczych z węzłem krajowym, dołączono 15 banków. Aktualnie jest ich 173, a w sierpniu ma zostać dołączonych kolejne 124. Do węzła krajowego w najbliższych miesiącach ma zostać przyłączonych ponad 500 placówek.

Dołączenie banków spółdzielczych to ważny moment w historii profilu zaufanego. Wiemy jak wielu Polaków ma tam konta i chcieliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom - podkreślił minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, w Polsce, banki spółdzielcze mają ok. 1,5 mln klientów.

Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśniło, że klienci, dzięki integracji banków z węzłem krajowym, będą w stanie zalogować się swoimi loginami bankowymi do serwisów takich jak np. Internetowe Konto Pacjenta, konta Mój GOV czy PUE ZUS.

Za pomocą profilu zaufanego, można potwierdzić swoją tożsamość w internecie. Każda osoba może mieć tylko jeden taki profil. Zostaje on przypisany do konkretnego numeru PESEL. Profil zaufany jest ważny przez trzy lata i można go założyć za darmo. Jak podano, już ok.7,5 mln Polaków z niego korzysta.

CZYTAJ TEŻ: Już 7 milionów profili zaufanych

PAP, ep