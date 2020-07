Nabór wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Od dziś do 10 sierpnia samorządy mogą składać wnioski o wsparcie z puli 6 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze mogą zostać wykorzystane przez gminy, powiaty i miasta na m.in. szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej

Dystrybucja 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów została obliczona wg specjalnego algorytmu. Szczególne wsparcie dostaną gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które – bez względu na rozmiar – dostaną po co najmniej 0,5 mln zł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dostarczy władzom lokalnym kapitał inwestycyjny. Pieniądze te będzie można wydać na dowolny wybrany cel – szkołę, żłobek, przedszkole czy drogę, tabor komunikacji miejskiej lub szpital. Mówimy więc o inwestycjach, które zdecydowanie poprawią jakość życia lokalnych społeczności – mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. 40 proc. publicznych wydatków inwestycyjnych pochodzi właśnie dla samorządów. To z jednej strony wsparcie lokalnego rozwoju, a z drugiej firm, które realizują te inwestycje. Chcemy, by samorządy, mimo pandemii stale się rozwiały – dodaje wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Jak podano, do kluczowych założeń Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych należy wsparcie, które udzielane będzie na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody.

Wiele gmin i powiatów, które mają problem z wkładem własnym do inwestycji, dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dostaną szanse na realizację zadań inwestycyjnych. Pieniądze będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje takie jak szkoły, przedszkola, żłobki, wodociągi i kanalizacja, szpitale, domy pomocy społecznej, chodniki czy remonty. To wsparcie dla wielu firm i pracowników. Tarcza dla samorządów to program wsparcia dla polskich małych i średnich firm, realizujących zadania inwestycyjne samorządów. Pozwoli to na utrzymanie miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorstw.

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, samorządy otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln do ponad 93 mln zł. Do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich trafi ponad 2,5 mld zł z puli 5 mld zł. Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek. Od 27 lipca do 10 sierpnia 2020 r. będzie można składać wnioski. Wojewoda następnie przekazuje informacje o kwocie wnioskowanego wsparcia w podziale na poszczególne jednostki od Prezesa Rady Ministrów o 17 sierpnia bieżącego roku. Za pośrednictwem wojewodów, środki trafią na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu 2020 r.

Szczegóły wysokości wsparcia dla danego samorządu

