Połowa firm w Polsce skorzysta z Tarczy Finansowej

Ponad 334 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających łącznie ponad 3 mln pracowników otrzymało do tej pory subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR. Trafiło do nich 59,2 mld zł - poinformował PFR w poniedziałkowym komunikacie.

Wnioski o udzielenie subwencji nadal są przyjmowane, a przedsiębiorcy mają czas na ich złożenie do końca lipca.

Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm została uruchomiona 29 kwietnia 2020r. O subwencje ubiegało się do tej pory 375 tys. firm, a 334 tys. je otrzymało, co oznacza, że niemal 89 proc. wnioskującym firmom przyznano dofinansowanie.

Przewiduje się, że do końca programu dofinansowanie otrzyma ok 350 tys. firm - wszystkie, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19 i spełniły warunki otrzymania subwencji. W celu sfinansowania programu Polski Fundusz Rozwoju wyemitował do tej pory obligacje o łącznej wartości nominalnej 62 mld zł.

“Ostatnie dane dotyczące wskaźników ekonomicznych - wzrost produkcji przemysłowej rok do roku w czerwcu, czy prognozy dotyczące dużo niższego niż przewidywany spadku PKB w 2020 r. na poziomie -4,6 proc. pokazują, że Polska ma szansę najlepiej w Europie przejść przez kryzys związany z COVID-19” - powiedział cytowany w komunikacie Paweł Borys, prezes PFR.

“Potwierdzają to również wyniki badania przeprowadzonego przez PFR oraz Polski Instytut Ekonomiczny - 60 proc. firm w Polsce ma zapasy finansowe na ponad 3 miesiące. Wygląda na to, że najgorszy czas mamy za sobą i przeszliśmy go dużo lepiej, niż przewidywano. Zapraszamy firmy do skorzystania z pomocy do końca lipca. Zakładamy, że łącznie wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR otrzyma niemal połowa firm w Polsce” - dodał.

»» Rozmowa z ministrem finansów o stanie finansów publicznych czytaj i oglądaj tutaj:

W jakim stanie są finanse publiczne w Polsce? (Wideo)

Jak informuje PFR, zakończenie przyjmowania nowych wniosków z końcem lipca nie oznacza jednak zakończenia działań wokół Tarczy. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość złożenia odwołań za pomocą formularzy online w swoich bankach zgodnie z regulaminem do 30 września 2020 r. Z kolei dla wniosków złożonych do 31 lipca firmy mogą składać w swoich bankach reklamacje w procesie wyjaśniającym do 14 sierpnia 2020 r. Z kolei reklamacje do odwołań przesłanych do 30 września można składać w banku do 16 października 2020.

Łukasz Pawłowski (PAP), sek