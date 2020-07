Szczególne środki w walce z COVID-19. Całe miasto odcięte od świata

Władze Wietnamu objęły kwarantanną trzecie co do wielkości miasto Danang w związku z wykryciem w szpitalu 15 przypadków zakażenia koronawirusem. Jak poinformował wietnamski rząd izolację sanitarną w liczącym ponad milion mieszkańców Danangu wprowadzono na dwa tygodnie.

Do leżącego nad Morzem Południowochińskim Danangu nie można obecnie przyjechać, ani z niego wyjechać. Plaże, na których codziennie przebywa ok. 50 tys. osób, są zamknięte. We wtorek nad morzem widziano tylko pracowników ochrony, którzy upewniali się, że nikt się tam nie zbiera.

W weekend tysiące głównie wietnamskich turystów musiało zakończyć urlop w tym popularnym miejscu wczasowym. Władze szacują, że kilka tysięcy ludzi utknie w Danangu z powodu unieruchomienia transportu publicznego i dlatego poproszono hotele o udzielenie noclegu urlopowiczom.

Agencja AP pisze, że kwarantanna to cios dla lokalnej branży turystycznej, która właśnie odradzała się po ustąpieniu pod koniec kwietnia wcześniejszej fali zakażeń SARS-CoV-2.

W niedzielę rząd Wietnamu nakazał zamknięcie firm, których działalność nie jest niezbędna, i polecił przestrzeganie dystansu społecznego.

Wszystkie 15 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Danangu to pacjenci i pracownicy służby zdrowia w jednym z miejskich szpitali. Od początku pandemii w Wietnamie stwierdzono zaledwie 431 przypadków zakażenia koronawirusem; nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej Covid-19.

PAP/kp