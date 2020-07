Ministerstwo Zdrowia: 502 nowe zakażenia, 6 osób zmarło

Na COVID-19 zmarło 6 kolejnych osób, potwierdzono też 502 nowe zakażenia koronawirusem – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 43 tys. 904, a zgonów do 1682.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono u osób z województw: śląskiego (161), małopolskiego (91), mazowieckiego (62), wielkopolskiego (45), dolnośląskiego (31), łódzkiego (29), podkarpackiego (19), opolskiego (16), pomorskiego (15), podlaskiego (8), świętokrzyskiego (6), zachodniopomorskiego (6), warmińsko-mazurskiego (5), kujawsko-pomorskiego (4) i z lubuskiego (4).

Resort poinformował także o śmierci sześciu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Zmarli mieli od 38 lat do 85. Większość – jak przekazało MZ – miała choroby współistniejące.

Ministerstwo podało też, że liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 43 tys. 904 osób, a zgonów do 1682.

