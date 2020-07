BGK: Firmy wychodzą z kryzysu

Coraz więcej firm z sektora MŚP działa na taką samą lub większą skalę jak przed pandemią. Przedsiębiorstwa odbudowują zatrudnienie i coraz lepiej oceniają bieżącą sytuację. Z badań BGK wynika, że ponad 80 proc. korzysta lub zamierza skorzystać z tarczy antykryzysowej.

Odmrażanie gospodarki sprawia, że przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają bieżącą sytuację w kontekście prowadzenia biznesu. Jest to wynik m.in. odbudowywania się popytu na dobra i usługi a także działania tarcz antykryzysowych. Z ich narzędzi korzysta lub zamierza skorzystać 81,9 proc. firm z sektora MŚP. Niezmiennie najpopularniejszym instrumentem tarczy antykryzysowej są zwolnienia ze składek ZUS na okres 3 miesięcy – korzysta z nich 77,2 proc. firm, w poprzednim pomiarze było to 75,7 proc. Dodatkowo nadal znaczna część przedsiębiorców, korzysta lub zamierza skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych – 55,3 proc. w porównaniu z 63,9 proc. w poprzedniej fali. Na trzecie miejsce pod względem popularności awansowała tarcza finansowa PFR, z której korzysta 26,1 proc firm - podkreśla Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Jego zdaniem, istotnie wzrasta odsetek MŚP, które działają na taką samą skalę jak przed pandemią lub nawet większą. Obecnie stanowią one łącznie 47,9 proc., a więc o 19,4 proc. więcej niż w poprzednim, czerwcowym pomiarze. Od poprzedniego pomiaru znacząco zmniejszył się odsetek firm z sektora MŚP, które działają w ograniczonej skali w stosunku do lutego br. – widzimy spadek z 69,3 proc. do 51,6 proc.

Łącznie 35,4 proc. firm z sektora MŚP określa swoje aktualne przychody jako porównywalne do tych z lutego lub wyższe. Przeciętny deklarowany przez przedsiębiorców z sektora MŚP spadek przychodów w odniesieniu do lutego sięga obecnie ok. 22 proc. Co wazne firmy odbudowują zatrudnienie. 88,8 proc. określa aktualny stan zatrudnienia jako niezmieniony w stosunku do lutego. Systematycznie maleje odsetek firm, które zredukowały zatrudnienie w zwiazku z pandemią – z 35,2 proc. na przełomie kwietnia i maja do 9,2 proc. obecnie.

Materiał powstał we współpracy z BGK

