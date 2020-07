Będzie odchudzenie rządu?

Polsce podczas przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej przyświeca hasło "Powrót na właściwe tory"; to powrót na ścieżkę rozwoju, do kontaktów międzyludzkich, do współpracy gospodarczej; do tego co na chwilę - mocno w to wierzę - wstrzymała pandemia koronawirusa - mówił w piątek prezydent Andrzej Duda.