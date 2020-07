Johnson chce zrobić Biały Dom z Downing Street

Biuro brytyjskiego premiera Borisa Johnsona poszukuje nowego rzecznika prasowego do prowadzenia codziennych konferencji prasowych na Downing Street, które od września będę odbywać w nowej - znanej bardziej z Białego Domu - formule.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na to stanowisko zamieszczono w środę na portalu LinkedIn oraz na stronie internetowej Partii Konserwatywnej.

Tradycyjnie briefingi brytyjskiego rządu odbywają się dwa razy dziennie bez obecności kamer, uczestniczą w nich tylko akredytowani dziennikarze, a na pytania odpowiadają urzędnicy służby cywilnej, którzy unikają zajmowania stanowiska w kwestiach politycznych i nie są cytowani z nazwiska.

Na fali dobrze odbieranych społecznie, odbywających się do czerwca rządowych konferencji prasowych poświęconych walce z koronawirusem, które codziennie oglądały w telewizji miliony Brytyjczyków, od września popołudniowy briefing zostanie zastąpiony taką właśnie formułą. Będzie ona mocno inspirowana konferencjami prasowymi w Białym Domu, które zwłaszcza w czasie prezydentury Donalda Trumpa są ważnymi wydarzeniami medialnymi, a rzecznicy amerykańskiego prezydenta są powszechnie rozpoznawalnymi osobami.

W związku z nową formułą Downing Street poszukuje nowego rzecznika, który nie będzie już urzędnikiem służby cywilnej, ale zostanie zatrudniony jako polityczny doradca premiera i w efekcie będzie mógł się swobodnie odnosić np. do działań opozycji.

Jest to wyjątkowa okazja, aby pracować w centrum rządu i komunikować się z narodem w imieniu premiera. (…) Będziesz na co dzień reprezentować rząd i premiera przed wielomilionową publicznością w głównych kanałach telewizyjnych i mediach społecznościowych, a także będziesz miał szansę wpływać na opinię publiczną i kształtować ją. Będziesz mówić bezpośrednio do ludzi o sprawach, na których im najbardziej zależy, wyjaśniać stanowisko rządu, uspokajać ludzi, że podejmujemy działania na rzecz ich priorytetów i wprowadzać pozytywne zmiany - napisano w ogłoszeniu o pracę.