Gdańsk pamięta o Warszawie

W ramach obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w sobotę o g. 17 odbędzie się apel pamięci, a po nim okazjonalny koncert. Tego dnia placówka zaprasza też na specjalne projekcje filmowe i zajęcia edukacyjne.

O planach dotyczących uczczenia przez gdańskie Muzeum II Wojny Światowej (MIIWŚ) rocznicy wybuchu powstania poinformowała rzecznik prasowa placówki Hanna Mik.

Wyjaśniła, że w sobotę o g. 17, kiedy to w 1944 r. rozpoczęły się walki w stolicy, uruchomione zostaną muzealne syreny alarmowe. Chwilę później w placówce zaplanowano apel pamięci, po którym nastąpi krótki koncert złożony z utworów z okresu Powstania Warszawskiego. Ze względu na epidemię w uroczystości udział weźmie ograniczona liczba osób, pozostali będą mogli obejrzeć transmisję w Kinie Muzeum a także na profilach MIIWŚ w mediach społecznościowych.

Mik poinformowała, że w sobotę o g. 16 na placu przed muzeum rozpoczną się zajęcia edukacyjne dla dzieci. Ich uczestnicy poznają m.in. umundurowanie i broń, jakimi dysponowali powstańcy.

Z kolei od g. 14 w Kinie Muzeum rozpoczną się bezpłatne projekcje filmowe. Widzowie będą mogli zobaczyć trzy polskie filmy dokumentalne, dotyczące powstania. Będą to: „7 dni do powstania…” w reż. Andrzeja Sapiji prezentujący jeden z ostatnich wywiadów z Janem Nowakiem Jeziorańskim, „Pasta 1944 – 100 lat historii” w reż. Marka Widarskiego opowiadający o budynku central telefonicznych, o który m.in. toczyły się walki oraz „Powstanie i medycyna. Chcieliśmy żyć” w reż. Widarskiego traktujący o pracy służb sanitarnych Armii Krajowej.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Do walki w stolicy 1 sierpnia 1944 r. przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

