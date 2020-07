Bank KfW: Rola Polski jako partnera gospodarczego Niemiec umacnia się

Badana w raporcie moc państw to dla autorów suma kapitału ekonomicznego, potencjału militarnego, siły dyplomacji, powierzchni, zasobów ludzkich, popularności kultury, zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa energetycznego danego kraju. Indeks Mocy Państw przyjmuje wartości od 0 do 100 punktów. Dokument powstał, by pokazać, jak zmieniała się pozycja Polski na arenie międzynarodowej po 1989 roku…