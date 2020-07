Wrócą obostrzenia? Dziś się dowiemy

Na piątkowym posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego będzie dyskusja co do zakresu aktualnych obostrzeń w związku z koronawirusem i ich egzekwowania; pod uwagę brane jest wprowadzenie kwarantanny dla osób wracających z niektórych państw - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

O wzrost wykrytych przypadków koronawirusa w Polsce rzecznik rządu pytany był w Poranku Rozgłośni Katolickich Siódma9.

Na pytanie, czy możemy się spodziewać nowych decyzji, takich jak powrót niektórych obostrzeń, rzecznik rządu Piotr Müller odparł, że w piątek odbędzie się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. „Na tym posiedzeniu będzie toczona dyskusja co do zakresu aktualnych obostrzeń i ich egzekwowania - bo w wielu przypadkach chodzi o egzekwowanie tego, co już obowiązuje. A z drugiej strony będzie również dyskusja co do ewentualnego wprowadzenia kwarantanny dla wybranych krajów - jeżeli chodzi o Polaków czy obywateli innych krajów w przypadku powrotu do Polski” - powiedział.

W rozmowie padło też pytanie o wrześniowy powrót dzieci do szkół. „Co do kwestii szkolnych, decyzja nie została jeszcze podjęta. Staramy się wypracować takie procedury, które umożliwią powrót do szkół od września, ewentualnie w poszczególnych przypadkach - jak będą pojawiały się ogniska zachorowań w Polsce - trzeba będzie podejmować określone procedury” - mówił.

Podkreślił jednocześnie, że najważniejsze jest to, by zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w szpitalach oraz respiratorów. „Tutaj mamy zdecydowanie duże rezerwy, jeśli chodzi o liczbę łóżek szpitalnych czy respiratorów, jesteśmy tutaj w pełni bezpieczni” - zapewnił rzecznik rządu.

PAP/ as/