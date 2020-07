Modernizacja wojska będzie przebiegała płynnie

Zależy nam na tym, żeby proces modernizacji Wojska Polskiego przebiegał płynnie, by wykorzystać na jej rzecz potencjał polskich ośrodkowo badawczych - mówił w piątek szef MON Mariusz Błaszczak. Zaznaczył, że umowa pomiędzy MON a Siecią Badawczą Łukasiewicz daję do tego podstawę.

W piątek minister obrony narodowej wziął udział w uroczystości podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z Siecią Badawczą Łukasiewicz.

Zależy nam na tym, żeby proces modernizacji Wojska Polskiego przebiegał płynnie, by wykorzystać na rzecz tej modernizacji potencjał polskich ośrodkowo badawczych. Ta umowa daje podstawę do takiej współpracy. Chcemy, żeby w ramach tej współpracy wykorzystać przede wszystkim potencjał polskich naukowców, ale chcemy zrobić to w sposób skoordynowany - powiedział szef resortu obrony narodowej.