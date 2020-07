Niemcy: Wsparcie dla landów dotkniętych wycofaniem wojsk USA

Minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer zapowiada, że zamierza zaoferować wsparcie Bundeswehry dla krajów związkowych, z których Stany Zjednoczone wycofują swoje wojska

Do ogłoszonych w środę przez szefa Pentagonu Marka Espera planów odnośnie wycofania ok.12 tys. z ok. 36 tys. amerykańskich żołnierzy z baz w Niemczech, odniosła się Annegret Kramp-Karrenbauer. Minister obrony Niemiec zapowiada, że po wakacjach spotka się z premierami krajów związkowych, gdzie stacjonują żołnierze, by „przedyskutować, jak Bundeswehra może wesprzeć regiony”.

Annegret Kramp-Karrenbauer zaznaczyła, że chce, by Unia Europejska zaczęła odgrywać większą rolę w zapewnieniu jej własnego bezpieczeństwa.

Prawda jest taka, że nasze dobre życie w Niemczech i Europie w coraz większym stopniu polega na tym, jak sami zapewnimy swoje bezpieczeństwo. Chcę, byśmy w końcu zaczęli czynić szybsze postępy w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony i zamierzam użyć do tego niemieckiej prezydencji (w Radzie UE) - oznajmiła minister obrony Niemiec.

Plany administracji Donalda Trumpa zakładają wycofanie żołnierzy z ośrodków w trzech landach: z bazy Vilseck w Bawarii, bazy lotniczej Spangdahlem w Nadrenii - Palatynacie, a także dwóch siedzib europejskiego i afrykańskiego dowództwa amerykańskich sił, które mieszczą się w Stuttgarcie w Badenii-Wirtembergii.

