Andrzej Duda: Polska będzie siedzibą dowództwa V Korpusu

Moim celem było utrzymanie amerykańskiej obecności w Europie, co się udało. Dowództwo V Korpusu, wycofane z Europy do Stanów Zjednoczonych, wraca, a jego siedzibą będzie Polska - podkreśla prezydent Andrzej Duda

Minister obrony USA Mark Esper przekazał, że Pentagon rozpocznie wycofywanie wojsk ok.12 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec, spośród których 5,6 tys. zostanie skierowanych do innych państw NATO. Jak wyjaśnił, wojska USA z RFN przemieszczą się do m.in. Belgii oraz Włoch. We Włoszech zostaną rozmieszczone m.in. myśliwce F-16, a do belgijskiego Mons zostanie przeniesione rozlokowane obecnie w niemieckim Stuttgarcie Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (EUCOM).

Mark Esper zapowiedział także wzmocnienie w regionie Morza Czarnego obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych. Oznajmił również, że amerykańska strona „planuje rotację do Polski - przewodniego elementu - nowo utworzonych dowództw V Korpusu armii USA” po podpisaniu przez Warszawę „porozumienia o współpracy obronnej i umowy o podziale obciążenia, tak jak zostało wcześniej obiecane”.

W czasie spotkania w Białym Domu moim celem było utrzymanie amerykańskiej obecności w Europie. I to się udało, a dowództwo V Korpusu, wycofane z Europy do USA, teraz WRACA i jego siedzibą będzie Polska. Wzmacnia to istotnie nasz status w sojuszniczym systemie bezpieczeństwa - napisał Andrzej Duda na Twitterze

Szef MON Mariusz Błaszczak za pośrednictwem Twittera poinformował o zakończeniu negocjacji z Amerykanami nad Wspólną Deklaracją Obronnej (EDCA). W Nowym Jorku pod koniec września 2019 r. Andrzej Duda i Donald Trump podpisali deklarację o współpracy wojskowej. Uszczegółowiła ona zapisy poprzedniej deklaracji, która ostała ogłoszona w czerwcu 2019 r. Potwierdzała ona pobyt ok. 4,5 tys. osób personelu wojskowego Stanów Zjednoczonych w Polsce, a także zapowiadała rozlokowanie ok. tysiąca kolejnych. Wrześniowa deklaracja zawiera lokalizacje dla planowanej zwiększonej obecności wojskowej USA.

Po siedmiu latach rozwiązania V Korpusu , Pentagon w lutym zdecydował o jego reaktywacji. Jednostka z główna kwaterą w Fort Knox ma być operacyjna od jesieni. Jednym z celów V Korpusu jest wzmocnienie amerykańskiej zdolności do działa w Europie.

PAP,ep