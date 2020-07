Jak w tym roku Polacy spędzą wakacje?

Z powodu pandemii koronawirusa prawie 36 proc. Polaków zmieniło swoje wakacyjne plany - wynika z badania przeprowadzonego w ramach Think Forward Initiative - Grupy ING oraz partnerów projektu

Wyniki badania potwierdzają, jak Covid-19 wpłynął na plany Polaków. Ok. 64 proc. mieszkańców kraju przed pandemią deklarowało wyjazd na urlop podczas wakacji. Aktualnie, ponad jedna trzecia z nich zmieniła swoje plany. Już tylko 42 proc. badanych planuje wakacje poza domem.

Sprawdzono, jaki budżet Polacy planują przeznaczyć na wakacyjne wyjazdy. Prawie połowa badanych osób (48 proc.) deklaruje mniejsze wydatki niż zazwyczaj. Te osoby szukają tańszych rozwiązań, jak kempingi i podróże samochodem. Ponad 52 proc. pytanych wskazuje większe zainteresowanie miejscami oraz atrakcjami, które znajdują się blisko ich miejsca zamieszkania. Konsumenci stawiają na aktywniejszy wypoczynek z większą dbałością o niemarnowanie wody, jedzenia i energii.

Z badania wynika, że zagraniczne wyjazdy nie cieszą się w tym roku taką popularnością jak w ubiegłych latach. Większość osób wciąż ma pesymistyczne nastawienie do tego rodzaju wyjazdów. 75 proc. badanych, którzy planują urlop spędzą go w kraju. Najczęściej to przynajmniej jeden dłuższy wyjazd (48 proc.) lub jednodniowe wycieczki (14 proc.). Ok. 24 proc. Polaków planuje udać się na dłuższy urlop poza granicę swojego kraju.

60 proc. badanych deklaruje unikanie tłumu i transportu publicznego. 44 proc. osób na nocleg najchętniej wybiera hotele, motele, zajazdy i pensjonaty. 32 proc. wynajmuje kwatery prywatne i domki turystyczne, zaś 13 proc. badanych zatrzymuje się u krewnych i znajomych.

