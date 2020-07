Kryzys w branży lotniczej. Kolejne linie tną tysiące etatów

Linie KLM zwolnią 5 tys. pracowników. To jednak wcale nie musi być koniec redukcji etatów, bo przewoźnicy nadal nie widzą światełka na końcu tunelu. Pasażerów jest mało i nikt też nie daje gwarancji, że nie powtórzy się scenariusz z połowy marca, gdy z dnia na dzień samoloty zostały uziemione

Holenderskie linie KLM zwolnią nawet 5000 pracowników, próbując w ten sposób „dostosować swoje rozmiary do nowej rzeczywistości” stworzonej przez pandemię koronawirusa – informuje serwis „Flight Global”.

Wprawdzie przewoźnik otrzymał rządowe wsparcie o wartości ok. 3,4 miliarda euro, ale i tak nie jest w stanie utrzymać zatrudnienia. Z prognoz na lata 2021-2022 wynika, że do końca przyszłego roku będzie musiał zredukować zatrudnienie z obecnych 33 000 etatów do 28 000.

W ostatnich miesiącach zrobiliśmy już bardzo dużo, by dostosować swoją wielkość do nowych potrzeb - powiedział dyrektor generalny KLM Pieter Elbers. - Niestety, w krótkoterminowej perspektywie potrzeba więcej środków, aby zagwarantować dalsze istnienie KLM.

Około 1500 pracowników nie dostanie propozycji przedłużenia umowy, a 2 tys. pracowników weźmie udział w programie dobrowolnych odejść.

W dalszym ciągu firma będzie musiała znaleźć możliwie najmniej bolesny – dla obu stron – sposób na pożegnanie się z 1500 pełnoetatowymi pracownikami. Ma nadzieję, że uprawnieni do emerytury sami odejdą, a pozostali znajdą inne zajęcie.

To nie musi być koniec zwolnień. Jeśli zainteresowanie lotami będzie niższe niż w czarnych scenariuszach prognozuje przewoźnik, rozpocznie się kolejna fala zwolnień.

money.pl/kp