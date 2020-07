KE zakupi 300 mln dawek przyszłej szczepionki na Covid-19

Jest za wcześnie, by mówić o szczegółach na temat polskiej szczepionki na COVID-19. Nie ma żadnych oficjalnie zarejestrowanych produktów, które można by tak nazwać – mówił we wtorek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Przekazał, że rząd uczestniczy w unijnych negocjacjach zakupu szczepionki