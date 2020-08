Kilkanaście tysięcy złotych odprawy w Auchan

Sieć Auchan porozumiała się ze związkowcami w kwestii warunków zwolnień grupowych, obejmujących pracowników likwidowanych hipermarketów w Grudziądzu i Lubinie. Sklepy te będą obsługiwały klientów do 27 września – podaje portal money.pl.

Auchan zaakceptował odprawy w wysokości: jednomiesięcznej pensji plus 3000 zł dla pracowników ze stażem do 2 lat, dwóch miesięcznych pensji plus 5500 zł dla osób, które mają staż od 2 do 8 lat i trzech miesięcznych pensji plus 8500 zł dla osób pracujących w Auchan jeszcze dłużej.

Oprac. Sek