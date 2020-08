Koronawirusowi mówią „halt”!

Tysiące osób protestowały w sobotę w Berlinie przeciwko restrykcjom, wprowadzonym w Niemczech w celu powstrzymania pandemii koronawirusa. Według manifestantów działania władz naruszają prawa i wolności ludzi.

Według policji w luźnym zgromadzeniu wzięło udział ok. 15 tys. ludzi, w tym libertarianie, konstytucyjni lojaliści oraz sceptycy nauki stojącej za polityką walki z pandemią - podaje agencja Reutera.

Protestujący tańczyli i śpiewali, że „są wolnymi ludźmi” w rytm melodii utworu „We Will Rock You” zespołu Queen.

Inni maszerowali z transparentami z napisem: „Robimy hałas, ponieważ kradniecie naszą wolność!”. „Pomyśl! Nie noś maski!”.

Do protestów wzywał Michael Ballweg, przedsiębiorca i polityczny outsider, który organizował już podobne wiece w Stuttgarcie i chce zostać burmistrzem tego miasta na południowym zachodzie Niemiec.

„Naszym żądaniem jest powrót do demokracji” - powiedział jeden z protestujących, który nie chciał podawać nazwiska. „Maska, która nas zniewala, musi zniknąć” - dodał. On, jak i większość uczestników demonstracji nie miało maski na twarzy.

Od wybuchu pandemii w RFN stwierdzono 210 697 zakażeń koronawirusem, 9154 osoby zmarły - wynika z najnowszego zestawienia Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA.

Od początku epidemii większość ludzi przestrzega restrykcji, które obejmują noszenie maseczek w sklepach, podczas gdy rząd właśnie nałożył obowiązkowe testy dla urlopowiczów powracających z obszarów wysokiego ryzyka. Ale głośna mniejszość - jak wskazuje Reuters - odrzuca ograniczenia, mówiąc, że uderzają one w różnorodność myśli i wyrządzają nieopisane szkody społeczne i ekonomiczne.

„Na całym świecie słychać tylko kilku naukowców, którzy podążają za rządem” - powiedział cytowany przez Reutera protestujący Peter Konz. Ci, którzy mają inne poglądy, „są uciszani, cenzurowani lub dyskredytowani jako obrońcy teorii spiskowych” - dodał.

Liczba zakażonych koronawirusem w Niemczech wzrosła o 955 przypadków do 209 655 - wynika z najaktualniejszych danych, opublikowanych w piątek przez Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Siedem osób zmarło na Covid-19, zwiększając bilans ofiar śmiertelnych do 9148.

Ok. 500 osób wyzdrowiało, zwiększając łączną liczbę osób, które wyszły z Covid-19, do ok. 192 700 - podaje RKI.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Bawarii (ponad 51 tys.), Nadrenii Północnej-Westfalii (ponad 49 tys.) i Badenii-Wirtembergii (ponad 37 tys.), a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim (868 przypadków).

PAP, sek