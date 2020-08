Popis Orlen Grupy Akrobacyjnej Żelazny nad stolicą

W hołdzie powstańcom warszawskim piloci z Orlen Grupy Akrobacyjnej Żelazny namalowali na nadwiślańskim niebie dwie kotwice - symbole Polski Walczącej - poinformował w sobotę PAP prezes grupy płk. Krzysztof „Szopa” Szopiński.

Szopiński wyjaśnił, że pokaz z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, odbył się z inicjatywy prezesa Orlenu Daniela Obajtka. „Wraz z Orlenem chcieliśmy oddać hołd powstańcom warszawskim” - podkreślił.

Pokaz odbył się nad Wisłą nad Mostem Poniatowskiego. O godz. 17 - poinformował Szopiński - cztery samoloty narysowały za pomocą parafiny dwie kotwice - znaki Polski Walczącej. Potem piloci wykonali przelot nad Wisłą.

Za sterami maszyn siedzieli - prowadzący Wojciech Krupa, lewoskrzydłowy Paweł Antkowiak, prawoskrzydłowy Wojciech Muszyński oraz zamykający Piotr Haberland.

Szopiński wyjaśnił, że malowanie kotwic rozpoczęło się z wysokości ok. 1200 metrów, a zakończyło na ok. 600 metrach. W czasie pikowania samoloty rozpędziły się do około 300 km/h.

Grupa Akrobacyjna Żelazny jest największą i najdłużej działającą cywilną grupą akrobacyjną w historii polskiego lotnictwa. Jej historia sięga końca lat 90. i rozpoczyna się w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej w Przylepie koło Zielonej Góry. Jej inicjatorami byli prezes AZL Andrzej Kraszewski, dyrektor AZL Lech Marchelewski, pilot cywilny – akrobata Sebastian Chrząszcz i wojskowy pilot-oblatywacz oraz akrobata Wojciech Krupa. Oficjalne treningi grupa rozpoczęła w sezonie lotniczym 2000 roku.

Michał Boroń, (PAP), sek