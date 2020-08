Duże firmy na etapie składania wniosków o wsparcie. Wypłaty już w sierpniu

170 przedsiębiorstw złożyło wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm - powiedział PAP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Większość złożonych wniosków dotyczy firm z sektora prywatnego.

Prezes PFR wskazał, że ze 170 złożonych już wniosków, ok. 80 jest po etapie kwalifikacji i podlega zaawansowanej analizie, co oznacza, że obecnie „uzupełniana jest dokumentacja, przeprowadzane jest due diligence i ustalane są szczegółowe warunki finansowania”.

Pytany, o jaką kwotę wsparcia wystąpiły do tej pory firmy, Borys powiedział, że jest to ok. 9,5 mld zł. Zaznaczył jednak, że ok. 250 wniosków jest „w tracie składania”, więc trudno określić, jaka finalnie będzie kwota wsparcia z Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm. Przypomniał, że w programie zapisane jest 25 mld zł.