Ten kraj nie radzi sobie z pandemią. Prawdziwa klęska w walce z COVID-19

Filipiny zarejestrowały w ciągu doby kolejny rekordowy wzrost zakażeń. Ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę o 5032 infekcjach i 20 zgonach z powodu Covid-19. Prezydent Rodrigo Duterte zwołał na niedzielę nadzwyczajne posiedzenie rządu ws. walki z epidemią.

W opublikowanym w niedzielę zestawieniu resortu zdrowia podano, że od początku epidemii w Filipinach zarejestrowano już 103 185 zakażeń SARS-CoV-2 i 2059 przypadków śmiertelnych.

W niedzielę odnotowano rekordową liczbę zakażeń w ciągu doby, nie notowaną od początku epidemii. Najtrudniejsza sytuacja panuje w stolicy kraju - Manili. W mieście zostały zaostrzone przepisy sanitarno-epidemiologiczne, dają jednak o sobie znać braki personalne w służbie zdrowia.

W apelu podpisanym w sobotę przez przedstawicieli kilkudziesięciu stowarzyszeń lekarskich i filipińskich związków zawodowych pracowników służby zdrowia podkreślono, że Filipiny przegrywają walkę z koronawirusem, ponieważ działania rządu nie są wystarczająco skoordynowane. „System opieki znalazł się na skraju wytrzymałości, jeśli nic się nie zmieni, grozi mu zapaść” - napisali przedstawiciele blisko 80 tys. filipińskich lekarzy i ponad miliona pielęgniarek oraz techników medycznych.

W oświadczeniu rządu wydanym w sobotę późnym wieczorem władze obiecały, że w ciągu najdalej siedmiu dni przedstawią strategię dalszej walki z epidemią. Zaapelowały też do filipińskich lekarzy i pielęgniarek pracujących za granicą, by bezzwłocznie powrócili do kraju i stanęli do walki z Covid-19 - zwłaszcza w Manili, gdzie przyrost zakażeń jest największy.

Rząd zwrócił się też do kierownictwa akademii medycznych z prośbą o aktywne włączenie się w realizację rządowego planu zatrudnienia większej liczby lekarzy i pracowników medycznych. Nie wyklucza się podpisania umów ze studentami ostatnich lat.

W całym regionie Azji Południowo-Wschodniej gorsza sytuacja epidemiologiczna panuje tylko w Indonezji, gdzie w ciągu ostatniej doby odnotowano 1519 nowych zakażeń i 43 zgony pacjentów chorujących na Covid-19. Bilans wszystkich zakażeń w Indonezji wynosi 111,5 tys., a liczba zgonów sięga 5236. Indonezja zajmuje pierwsze miejsce na regionalnej liście krajów najbardziej dotkniętych koronawirusem, Filipiny miejsce drugie - różnica jest jednak niewielka.

Krytykowany za zbyt małą liczbę testów i nieudolne śledzenie kontaktów osób zakażonych, rząd Filipin zapowiadał, że przeprowadzi 10 mln testów do końca roku. Dotychczas w tym kraju, zamieszkanym przez ponad 108 mln osób, wykonano ich ponad 1 mln.

PAP/kp