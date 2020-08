Borys: Zrealizowaliśmy cele Tarczy Finansowej

Jesteśmy przekonani, że był to program wdrożony na czas, we właściwym momencie i skali - uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. PFR podsumował I etap wsparcia Tarczy Finansowej. Pomoc przekazana została mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Możliwość składania wniosków zakończyła się 31 lipca.

PFR poinformował, że z Tarczy skorzystało ponad 345 tyś firm. Łącznie wypłacono ponad 60,5 mld zł.

Rząd przeznaczył aż 75 mld zł na ten program. Po trzech miesiącach można powiedzieć, że zrealizowaliśmy główne cele. Tzn. umożliwiliśmy MŚP, którym przychody spadły o co najmniej 25 proc., dostęp do subwencji finansowej, stabilizując ich sytuację. Trafiliśmy właściwie w punkt, jeżeli chodzi o zakładaną liczbę firm, które będą beneficjentami Tarczy Finansowej. Liczba odpowiada temu, czego spodziewaliśmy się z rządem. Blisko połowa sektora MŚP uzyskało wsparcie, co pokazuje w jak znaczącej skali polska gospodarka była dotknięta kryzysem. Bardzo znaczące środki wpłynęły do przedsiębiorstw w II kwartale. Stabilizowały sytuację finansową. Dla nas ważne było, by program chronił miejsca pracy. Łącznie firmy zatrudniły ponad 3 mln pracowników - mówił Paweł Borys.