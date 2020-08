Wstrzymane rejsy wycieczkowe. Ognisko COVID-19 na statku, dziesiątki zakażonych

Norweski armator Hurtigruten poinformował w poniedziałek o wstrzymaniu wszystkich rejsów wycieczkowych w związku z wykryciem w piątek ogniska koronawirusa na statku Roald Amundsen. Zakażonych jest już ponad 40 osób, w większości załoga.

Jak podało w komunikacie przedsiębiorstwo żeglugowe Hurtigruten, SARS-CoV-2 wykryto do tej pory u 36 członków załogi statku Roald Amundsen oraz kilku pasażerów.

Sprawa wybuchu ogniska koronawirusa na statku Roald Amundsen jest obecnie przedmiotem dochodzenia policyjnego oraz służb epidemiologicznych. Podejrzewa się, że armator zlekceważył informację, jaką otrzymał w zeszłym tygodniu, że na pokładzie podczas poprzedniego rejsu przebywała osoba zakażona SARS-CoV-2.

„Wstępnie oceniamy, że kilka naszych wewnętrznych procedur zostało złamanych” - przyznał w komunikacie prasowym prezes Hurtigruten Daniel Skjeldam.

Według służb prasowych armatora na pokładzie statku nie było polskich obywateli.

Wycieczkowiec Roald Amundsen miał w piątek po południu wypłynąć z Tromsoe do norweskiego archipelagu w Arktyce Svalbardu. Rejs wstrzymano, gdy koronawirusa potwierdzono u czterech członków załogi; trafili oni do Szpitala Uniwersyteckiego w Tromsoe. Statek został odizolowany w porcie w tym mieście, będzie poddany dezynfekcji i nie wypłynie w kolejne rejsy aż do jesieni.