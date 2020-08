Te osoby mogą pożegnać się z kredytem!

Banki odmawiają przyznawania kredytów osobom po przebytej upadłości konsumenckiej, nawet wiele lat po oddłużeniu. Sprawą interesują się rząd i RPO - informuje we wtorek „Dziennik Gazeta Prawna”.

„Eksperci przyznają, że mamy do czynienia z patową sytuacją. Z jednej strony banki nie łamią prawa, bo kierują się swoim interesem. Z drugiej – w ten sposób cała idea upadłości konsumenckiej zostaje zaprzepaszczona, bo ktoś chcący powrócić do normalnego życia i z tego powodu ogłaszający upadłość musi liczyć się z tym, że sam na siebie wydaje wyrok na wiele lat” - czytamy w „DGP”.

Jak wyjaśniono, Kłopoty wynikają z tego, że w rejestrach dłużników są przechowywane dane o ogłoszonych upadłościach nawet wtedy, gdy ktoś już przeszedł całą upadłościową ścieżkę, czyli spłacił wierzycieli (zrealizował nakazany przez sąd plan spłat). Taka wzmianka znajduje się w rejestrach przez pięć, a niekiedy nawet 10 lat od oddłużenia. Banki zaś nie chcą udzielać kredytów osobom, które kiedyś były na bakier z płatniczą moralnością. I chodzi tu nie tylko o kredyty hipoteczne, lecz także kilkutysięczne pożyczki, a nawet kupno sprzętu AGD lub RTV na raty.

Z informacji „DGP” wynika, że o kłopotach upadłych konsumentów wie już Ministerstwo Sprawiedliwości. I zastanawia się, jak można by umożliwić tym osobom pełne uczestnictwo w obrocie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw banków do prowadzenia własnej polityki kredytowej. Jeden z rozważanych wariantów to wprowadzenie uprawnienia dla konsumentów, którzy już zakończyli swą procedurę oddłużeniową, do złożenia wniosku o wykreślenie informacji o przebytej upadłości konsumenckiej.

Dziennik podaje, że sprawą interesuje się także Rzecznik Praw Obywatelskich. „W najbliższym czasie ma on skierować pisma do Związku Banków Polskich oraz rzecznika finansowego. W zależności od odpowiedzi możliwe będzie także wystąpienie do rządu z prośbą o zmiany legislacyjne. Tak, by osoby po przebytej upadłości nie były traktowane przez banki gorzej niż inni konsumenci” - czytamy w „DGP”.

PAP/ as/