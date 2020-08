Włochy zaczną odsyłać migrantów z Tunezji do ich kraju

10 sierpnia władze Włoch zaczną regularnie odsyłać migrantów z Tunezji do ich kraju - poinformowało we wtorek MSW w Rzymie. To reakcja na masowy napływ Tunezyjczyków na włoską wyspę Lampedusa

Obywatele Tunezji, którzy przypływają do Włoch, nie mają prawa ubiegać się o azyl polityczny, ponieważ ich kraj uważany jest za bezpieczny. W związku z napływem setek migrantów przypływających małymi łodziami strona włoska podjęła starania, by jak najszybciej odesłać przybyszów, którzy w świetle obowiązujących przepisów są nielegalnymi imigrantami.

Według zapowiedzi MSW co tydzień będą organizowane dwa loty czarterowe do Tunezji, po 40 osób na pokładzie każdego samolotu.

Jednocześnie wyjaśniono, że już wcześniej, od połowy lipca, odbyło się pięć takich lotów, którymi odesłano łącznie 95 Tunezyjczyków.

Migranci z tego kraju przebywają w przepełnionym do granic możliwości punkcie rejestracji na Lampedusie, w którym jest 95 miejsc. Ponieważ niemal codziennie jest ich tam 10 razy więcej, są systematycznie przewożeni na Sycylię.

PAP/KG