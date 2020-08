Znamy zysk netto PKO BP

Grupa PKO BP będzie mocno rozwijała ubezpieczenia stand alone, czyli ubezpieczenia niepowiązane z produktami bankowymi. Bank chce, by w ciągu 5 lat przypis składki w tym segmencie wzrósł o około 1,5 mld zł i na ubezpieczenia te zdecydowało się co najmniej 3 mln klientów banku - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Jan Emeryk Rościszewski