Jarosław Kaczyński wspiera działania prezesa Obajtka

Prezes PiS Jarosław Kaczyński dobrze ocenia kondycję polskich narodowych koncernów takich jak PKN Orlen. „Jestem bardzo wdzięczny prezesowi Danielowi Obajtkowi” - mówi w wywiadzie prezes.

Prezes Kaczyński był pytany przez Polską Agencję Prasową, o kwestie związane z inwestycjami i plany spółek Skarbu Państwa:

Co odpowiedział prezes PiS?

To jest dzisiaj kwestia o ogromnym, priorytetowym znaczeniu. Jestem bardzo wdzięczny prezesowi Danielowi Obajtkowi za to, że to tak wszystko energicznie prowadzi. Zdecydowanie i jednoznacznie wspieram te działania. Uważam, że są one bardzo potrzebne. Wpisują się w to wszystko, co ma służyć rozwojowi polskiej gospodarki, a także jej umacnianiu w sferze międzynarodowej. Chodzi o tworzenie podmiotów, a w tym wypadku największego podmiotu, który będzie miał możliwość wejścia w takie dziedziny jak energetyka, a z drugiej strony także zmiany w znacznej mierze profilu produkcyjnego w sferze chemii. Po prostu dlatego, że nasza przyszłość – jak wszystko na to wskazuje – to są samochody elektryczne, być może także napędzane wodorem, przy spadającym w dalszym okresie zapotrzebowaniu na benzynę. Wobec tego trzeba po prostu myśleć o głębszej przeróbce, o petrochemii sensu stricto i w tym kierunku to wszystko będzie szło.