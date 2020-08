Caritas Polska uruchamia zbiórkę na pomoc ofiarom w Bejrucie

Caritas Polska uruchomił zbiórkę na pomoc ofiarom w Bejrucie. Na przeciwdziałanie skutkom wybuchu organizacja przeznaczyła na początek 100 tys. zł dla Caritasu Liban. Organizacja apeluje o wsparcie materialne

Ponad 4 tys. osób zostało rannych, a co najmniej 100 zginęło w wtorkowym wybuchu w Bejrucie. W Libanie został ogłoszony dwutygodniowy stan wyjątkowy i trzydniowa żałoba narodowa.

W informacji przekazanej PAP dyr. Caritasu Polska ks. Marcin Iżycki ocenia, że pomocy może potrzebować kilkadziesiąt tysięcy osób.

Dziś chcemy wysłać z Warszawy – miasta, które najlepiej wie, co to cierpienie – jasny sygnał, że solidaryzujemy się z nimi i mogą liczyć na nasze wsparcie. Na początek przekazujemy 100 tys. zł dla Caritasu Liban na zabezpieczenie najważniejszych potrzeb. Jednocześnie uruchamiamy zbiórkę, dzięki której każdy z nas będzie miał możliwość dołożenia swojej cegiełki do odbudowy Bejrutu – oświadczył ks. Iżycki.