COVID-19 atakuje kolejne szpitale w Polsce. Wstrzymane operacje i przyjęcia

Szpital ortopedyczno-rehabilitacyjny przy al. Modrzewiowej, szpital im. J. Dietla, szpital św. Rafała, szpital im. G. Narutowicza i szpital im. L. Rydygiera – to lecznice w Krakowie, które są kolejnymi potencjalnymi ogniskami zakażenia koronawirusem.

Przypadki COVID-19 zdiagnozowano u pracowników co najmniej kilku krakowskich szpitali. W związku z tym placówki te ograniczyły częściowo przyjęcia pacjentów.

W środę o jednym przypadku zakażenia w Domu Pomocy Społecznej im. Helclów poinformował magistrat. Jeden oddział, w sumie 37 osób, w tym DPS, został odizolowany.

Do końca tygodnia, z możliwością przedłużenia tego terminu, operacje zawiesił Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny przy al. Modrzewiowej w Krakowie.

Jacek Żak, pełnomocnik dyrektora ds. logistyczno – marketingowych i kierownik działu administracji tej placówki powiedział PAP, że zakażone są dwie pracownice – instrumentariuszka i salowa – bloku operacyjnego. „Podjęliśmy szybkie działania. Blok operacyjny został poddany dezynfekcji i dekontaminacji. Ustalone zostały osoby mogące mieć kontakt z zakażonymi. Jesteśmy w kontakcie z sanepidem i stosujemy się do jego zaleceń” - podkreślił. U pierwszych 20 osób, od których pobrano wymazy, testy dały wynik negatywny. Na wyniki kolejnych 15 szpital czeka.

Dziewięć zakażeń, z czego większość to personel oddziałów chorób wewnętrznych, potwierdzono w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla. Według informacji przekazanych PAP przez Marcina Mikosa, z-ca dyrektora ds. administracji, jeden pacjent przeniesiony został do szpitala jednoimiennego (Szpital Uniwersytecki), ok. 30 osób, które miały kontakt z zakażonymi, jest na kwarantannie. Szpital, który ustala źródło zakażenia, wstrzymał przyjęcia i rehabilitacje w budynku przy ul. Skarbowej.

Na COVID-19 zachorował jeden pracownik medyczny w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza. Rzecznik prasowa placówki Agnieszka Marzęcka nie podała działu, w którym pracował zakażony, ale podkreśliła, że u kilku osób, mających kontakt z zakażonym, testy dały wynik negatywny. Testy będą powtórzone w piątek. Szpital nie wstrzymał też przyjęć, choć nastąpiła pewna „reorganizacja” związana ze skierowaniem kilku osób na kwarantannę, ale i z okresem urlopowym.

COVID-19 zdiagnozowano także u pacjentki przebywającej na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera. Według informacji PAP, kobieta ta i osoby mające z nią kontakt zostały natychmiast odizolowane. Pacjentkę przewieziono do Szpitala Uniwersyteckiego. Przyjęcia na Oddział psychiatrii wstrzymano.

W związku z potwierdzeniem COVID-19 u członka personelu medycznego w Szpitalu św. Rafała, ograniczone zostały operacje pacjentów oddziałów ortopedycznego, chirurgicznego i neurochirurgicznego. Oddziały te przyjmują chorych do zabiegów operacyjnych w trybie dyżurowym do czasu uzyskania wszystkich wyników badań personelu medycznego objętego kwarantanną. Wykonywane są najpilniejsze operacje.

„Pozostałe oddziały, poradnie oraz Izba Przyjęć działają w normalnym trybie, bez żadnych ograniczeń” – zapewnił Bartosz Rajski, p.o. rzecznika prasowego grupy Scanmed, do której szpital należy. Jak podkreślił, u osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym, dotychczasowe testy dały wyniki negatywne. Zapewniając o współpracy szpitala z sanepidem zaznaczył też, że pomieszczenia zdezynfekowano i zdekontaminowano.

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 90 osób - 47 kobiet i 43 mężczyzn – w województwie małopolskim. Nowi zarażeni są w wieku od 4 miesięcy do 91 lat. Najwięcej z nich pochodzi z powiatu nowosądeckiego (23 osoby), Krakowa (22 osoby) i Nowego Sącza (10 osób).

Od początku epidemii w Małopolsce na COVID-19 zachorowały 4024 osoby, z czego 1771 wyzdrowiały, a zmarły 74.

Czytaj też: Jak powstrzymać drugą falę zakażeń? Jest na to rada

PAP/kp