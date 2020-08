Wiceszef MSZ: W najbliższych dniach pomoc dla Libanu będzie kontynuowana

Polska pomoc dla Libanu, gdzie w Bejrucie doszło do potężnej eksplozji, będzie kontynuowana w najbliższych dniach - poinformował w środę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Wiceminister spraw zagranicznych powiedział na konferencji prasowej, że samolot, który jeszcze w środę wieczorem wyleci z Warszawy do Libanu to „pierwszy krok”. „Przez najbliższe dni będziemy kontynuowali tę pomoc. Prawdopodobnie następny samolot będzie to transport, który poleci po naszych strażaków, po naszych lekarzy, którzy po kilku dniach czy tygodniach będą wracali stamtąd” - podkreślił.

„Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu jest możliwy kolejny transport. Będziemy w dalszym kontakcie z władzami libańskimi, aby przekazywać niezbędną pomoc humanitarną, także pomoc, która będzie niezbędna w odbudowie kraju” - dodał Jabłoński.

We wtorek późnym popołudniem Bejrutem wstrząsnęła potężna eksplozja, która spowodowała śmierć co najmniej 100 osób i raniąc około 4 tys. Jako przyczynę wybuchu, który zniszczył dużą część Bejrutu, podaje się pożar składowanych w porcie niebezpiecznych chemikaliów. W środę na swojej stronie internetowej katarska telewizja Al-Dżazira podała, że saletra amonowa, która eksplodowała w Bejrucie, została skonfiskowana przez władze Libanu w 2013 roku na rosyjskim statku, płynącym z Gruzji do Mozambiku.

PAP/kp