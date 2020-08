Jak w polskich warunkach przebiega proces windykacji długów?

Windykacja wydaje się procesem skomplikowanym i długim. Niestety może się taka okazać. Jednak gra jest warta świeczki, chodzi w końcu o odzyskanie należności. Poniżej przedstawiamy, jak według polskiego prawa oraz ukształtowanej praktyki przebiega proces windykacji.

Czym jest windykacja?

Windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Windykacja to proces legalny, dopuszczający działania niełamiące obowiązującego stanu prawnego. Mówiąc wprost, chodzi o dochodzenie roszczeń o należne nam pieniądze.

-Zdarza się, że długi są niespłacane przez długi okres, co dla wierzyciela może stanowić duży problem. Często okazuje się, że w dłuższej perspektywie niespłacane przez dłużnika należności mogą zaważyć na płynności finansowej wierzyciela. Wówczas koniecznym staje się odzyskanie należności - mówi Grzegorz Sikora, prezes zarządu S.O.S. Finance, były komornik sądowy.

Etapy windykacji

Cały proces windykacji możemy podzielić na kilka etapów. Warto rozpocząć ją od prewindykacji. Wiele firm właśnie dzięki temu etapowi odzyskuje swoje należności. Najczęstszymi działaniami, które są podejmowane, w ramach prewindykacji jest weryfikacja zobowiązań kontrahenta, sprawdzenie giełdy długów i umieszczenie pieczęci prewencyjnej na wystawianych przez wierzyciela fakturach, korzystanie z narzędzi do automatycznego przypominania kontrahentom o zaległościach.

Jeśli te działania nie przyniosą rezultatów, podejmujemy działania polubowne, następnie sądowe, a ostatecznie ma miejsce postępowanie egzekucyjne.

Windykacja pozasądowa

-Windykacja pozasądowa obejmuje pozasądowe, ugodowe dochodzenie roszczeń wierzyciela od dłużnika. W niektórych przypadkach może ją prowadzić sam wierzyciel za pomocą jednostki do tego wyznaczonej w ramach struktur swojej firmy. Często, niestety sam wierzyciel jest nieskuteczny w swoich działaniach. Wówczas może on skorzystać z usług zewnętrznej firmy windykacyjnej. W tej sytuacji ma dwa rozwiązania. Może sprzedać dług firmie windykacyjnej, która specjalizuje się w odzyskiwaniu należności. Jeśli windykator wykupił na zasadzie cesji zobowiązanie staje się właścicielem długu i dalej sam we własnym zakresie windykuje zakupione wierzytelności. Wierzyciel może również skorzystać z usług takiej firmy, która w jego imieniu odzyska długi, za opłatą, zwykle prowizyjną - tłumaczy Grzegorz Sikora, prezes zarządu S.O.S. Finance.

Windykacja sądowa

Jeśli windykacja pozasądowa nie przyniesie rezultatów, należy skorzystać z wyższej instancji, jaką jest windykacja sądowa. Postępowanie sądowe zaczyna się w momencie złożenia pozwu w celu uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty.

Sprawę można skierować do rozpoznania w postępowaniu zwykłym, upominawczym, uproszczonym lub nakazowym. O tym, który tryb będzie najbardziej odpowiedni decyduje materiał dowodowy, którym dysponujemy w sprawie oraz wartość przedmiotu sporu (tj. wysokość zadłużenia).

Co może dłużnik?

Po wydaniu nakazu zapłaty przez sąd jeszcze nieprawomocnego, dłużnik ma dwa tygodnie na złożenie zarzutów w postępowaniu nakazowym lub sprzeciwu w postępowaniu upominawczym. Jeśli zarzuty lub sprzeciw okażą się skuteczne, wyznaczona zostaje rozprawa w postępowaniu zwykłym, na podstawie przepisów ogólnych.

Postępowanie egzekucyjne

Po tym, jak sąd wyda orzeczenie opatrzone klauzulą wykonalności, nakaz zapłaty staje się prawomocny i dopiero wówczas możemy rozpocząć ostatni etap windykacji, jakim jest postępowanie egzekucyjne. Rozpoczyna się ono od wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji. Wierzyciel może zdecydować, z jakich części majątku dłużnika będzie dochodził przymusowej zapłaty. Etap ten jest prowadzony za pośrednictwem komornika.

Windykacja długów w Polsce jest procesem wieloetapowym, poddanym zarówno określonym praktykom polubownym, jak i przepisom prawa regulującym postępowanie sądowe. Warto przeprowadzić windykację przez każdy z etapów. Może się bowiem okazać, że już na początkowym etapie uda się nam odzyskać środki, co pozwoli zaoszczędzić czas, pieniądze i nerwy.