Prezydent do żołnierzy: możecie na mnie liczyć jako zwierzchnika Sił Zbrojnych

Żołnierze, kochani, wspaniali, możecie na mnie liczyć, jako zwierzchnika Sił Zbrojnych, jestem z wami zawsze, realizując wszystkie wasze potrzeby i pilnując, byście mogli służyć dobrze ojczyźnie - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda po przyjęciu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

Podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego prezydent dziękował polskim żołnierzom za ich służbę dla ojczyzny.

Dziękuję weteranom, dziękuję weteranom poszkodowanym, wszystkim naszym bohaterom, także tym bohaterom współczesności, o których bardzo często się nie mówi, bo ich działania dla ojczyzny objęte są tajemnicą wojskową” - podkreślił Duda. Podziękowania złożył też bliskim polskich żołnierzy.

Zwracając się wprost do żołnierzy, Duda zadeklarował, że przez pięć lat drugiej swej kadencji będzie czynił wszystko, aby wspierać ich wysiłek.

Będę czynił wszystko, abyście mogli służyć spokojnie, bezpiecznie, mając jak najlepsze wyposażenie” - zapewnił.

Zadeklarował o woli kontynuacji programów modernizacji sił zbrojnych i podniesienia wydatków na wojsko do 2,5 proc. PKB. „Tak, będziemy realizowali rozpoczęte programy. Tak, swojej modernizacji - wierzę w to głęboko - doczeka się także polska Marynarka Wojenna” - powiedział Duda.

Prezydent podziękował też wszystkim tym, którzy zgłaszają się do służby w Wojsku Polskim, także w Wojskach Obrony Terytorialnej. „Dziękuję wszystkim. Często niektórzy ludzie mówią: +kto by dzisiaj bronił Polski? Taką mamy dzisiaj młodzież+. Otóż, proszę państwa, nieprawda, mówię to z całą odpowiedzialnością. Mamy tysiące młodych ludzi gotowych służyć ojczyźnie w każdej chwili. Jestem przekonany, że tak, jak wtedy przed stu laty, powstała milionowa armia, która obroniła Polskę przed nawałą bolszewicką, tak bylibyśmy w stanie milionową armię stworzyć i dzisiaj, gdyby zaszła taka potrzeba i gdyby trzeba było iść na front i bronić Polski” - podkreślił Duda.

Jak dodał, wierzy jednak w to, że dzięki obecności Polski w NATO i wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce, w szczególności amerykańskich, oraz dzięki „marce, jaką ma polski żołnierz: odważny, dobrze wyszkolony, dzielny, nieustępliwy” nikt się nie odważy zaatakować Polski. „Jesteśmy państwem bezpiecznym dzięki polskim żołnierzom” - zapewnił prezydent.

(PAP)/gr