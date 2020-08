Forum Ekonomiczne trzeba będzie odwołać? Tak sugeruje MZ

Jeżeli na terenie Krynicy-Zdrój nadal będzie obowiązywała czerwona strefa, to Forum Ekonomiczne trzeba będzie odwołać - powiedział w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wydarzenie zaplanowano na 8–10 września

Tegoroczne Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój zaplanowano w dniach 8–10 września. Jednak od soboty w powiecie nowosądeckim, na terenie którego znajduje się Krynica-Zdrój, mają obowiązywać dodatkowe obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne w związku z dużą liczbą zakażeń.

W piątek w programie „Tłit” Wirtualnej Polski minister Łukasz Szumowski powiedział, że jeśli Krynica-Zdrój nadal będzie się znajdowała w tzw. „czerwonej” strefie, wówczas Forum „trzeba będzie odwołać”.

Będziemy analizowali te wskaźniki dwa razy w tygodniu, a tak naprawdę decyzje będziemy podejmowali raz na tydzień, w związku z tym, jeżeli naprawdę popatrzymy na to, co robimy, jeżeli ograniczymy znacznie nasze działalności, to być może za trzy tygodnie Krynica będzie już strefą zieloną. Ale jak na razie jest strefą czerwoną i na pewno nie można organizować tak dużej imprezy - powiedział minister.