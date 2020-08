Twitter zaczął oznaczać konta mediów państwowych

Rzecznik Rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru w sferze łączności, technologii informatycznych i masowego przekazu ostrzegł w czwartek, że Google, Twitter i Facebook mogą być zablokowane w Rosji, jeśli nie będą przestrzegać przepisów o internecie. Wcześniej w tym tygodniu Roskomnadzor skierował do nich apel o to, by przestrzegały obowiązującego w Rosji prawa dotyczącego internetu