Włosi rozpoczną próby szczepionki przeciwko Covid-19

Już 24 sierpnia w Rzymie rozpoczną się próby całkowicie włoskiej szczepionki przeciwko Covid-19 na ludziach - zapowiedział w piątek szef władz stołecznego regionu Lacjum Nicola Zingaretti. Próby będą prowadzone na 90 ochotnikach

Przewodniczący regionalnych władz poinformował w mediach społecznościowych, że do rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani przysłano pierwsze dawki całkowicie włoskiej szczepionki. Dodał, że są one gotowe do eksperymentalnej fazy prób na ludziach.

Prace nad szczepionką zostały, jak wyjaśnił Zingaretti, sfinansowane przez władze regionu, które przekazały na ten cel 5 milionów euro.

Na swoim profilu polityk centrolewicy zamieścił zdjęcie fiolki ze szczepionką.

Szef władz stołecznego regionu Lacjum Nicola Zingaretti zamieścił zdjęcie fiolki ze szczepionką na swoim profilu / autor: facebook.com/nicolazingaretti

PAP/ mk

