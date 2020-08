MON: wojsko potrzebuje absolwentów WAT

Trzystu pięćdziesięcioro absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej zostało w sobotę promowanych na pierwszy oficerski stopień. Wojsko potrzebuje absolwentów – podkreślił szef MON w liście do uczestników uroczystości

List wystosował także prezydent Andrzej Duda, rektor-komendant warszawskiej uczelni podkreślił, że młodzi oficerowie-inżynierowie są przygotowani do wykorzystania nowoczesnych systemów używanych w siłach zbrojnych.

Absolwenci opuszczający mury WAT i AMW to ludzie kompetentni i skuteczni w działaniu, wysokiej klasy specjaliści, doskonale przygotowani do umiejętnego wykorzystania nowoczesnych systemów uzbrojenia i dowodzenia, w które wyposażone jest Wojsko Polskie – powiedział rektor-komendant rektor WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Obie uczelnie bardzo dobrze wpisują się w zapotrzebowanie, jakie stawia przed nami współczesna utechniczniona i zinformatyzowana armia. Jestem przekonany, że sprostacie powierzonym wam obowiązkom i nie zawieziecie pokładanych w was nadziei – dodał.

Zwrócił uwagę, że ceremonia odbywa się w przededniu rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920.

Prezydent, w liście odczytanym przez kmdr. Jarosława Wypijewskiego z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, podkreślił, że „WAT i AMW szczycą się zasłużoną renomą w siłach zbrojnych, jak i w środowisku naukowym”. „Absolwenci obu uczelni zasilają Wojsko Polskie i wspierają cywilne struktury państwa swoim bogatym doświadczeniem, rozwijając polską myśl techniczną i wdrażając nowatorskie rozwiązania. Przede wszystkim jednak przyczyniają się do rozwoju polskiej armii, która staje się coraz nowocześniejsza i coraz bardziej profesjonalna” – napisał prezydent.

Od państwa kreatywności i kreatywności zależeć będzie przyszły potencjał WP, jego stała modernizacja, pozyskiwanie nowych zdolności, ale także wizerunek w społeczeństwie, które darzy armię niezmiennie wysokim zaufaniem - zaznaczył Duda w liście.

Pismo do nowo mianowanych podporuczników skierował także minister obrony Mariusz Błaszczak. „Wojsko Polskie potrzebuje absolwentów WAT. Posiadacie wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do dalszego efektywnego rozwoju i modernizacji technicznej naszych sił zbrojnych” - napisał szef MON w liście odczytanym przez wiceministra Wojciecha Skurkiewicza. Wiceszef MON podkreślił wysiłek niezbędny, by ukończyć „tę elitarną uczelnię”, dziękując gen. Szczurkowi, dla którego była to ostania promocja w roli rektora-komendanta WAT.

Na stopień podporucznika zostało promowanych 224 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich WAT, a 126 absolwentów Studium Oficerskiego AMW na stopień podporucznika marynarki.

