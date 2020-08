PKP stawia na oszczędności, liczy koszty zużycia energii

PKP Intercity zakończyło montaż liczników energii elektrycznej w ponad 300 lokomotywach i elektrycznych zespołach trakcyjnych, dzięki czemu spółka ma zaoszczędzić na kosztach zakupu energii elektrycznej - poinformował w poniedziałkowym komunikacie kolejowy przewoźnik.

PKP Intercity umowę na instalację układów pomiarowych zawarło ze spółką SESTO w kwietniu 2019 roku. W ramach kontraktu, wartego 5,8 mln zł, firma dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła układy pomiarowe. Wdrożyła też system wspierający bieżący monitoring zużywanej energii, parametrów zasilania oraz śledzenie pojazdów w trybie on-line.

Przewoźnik podkreśla, że realizacja tego przedsięwzięcia umożliwia podniesienie efektywności gospodarki energetycznej PKP Intercity.

Zgodnie z zawartą umową spółka SESTO będzie świadczyć usługi serwisowo-utrzymaniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych przez 48 miesięcy od przekazania ich do eksploatacji.

PKP Intercity informuje, że inwestycja w system pomiarowy sprawiła, że przewoźnik posiada narzędzie, dzięki któremu może wprowadzić działania zmierzające do obniżenia kosztów, ponieważ zapłaci za tę energię, którą faktycznie zużywa, a nie za szacunki jej zużycia.

Kolejowa spółka dodaje, że eksploatuje obecnie około 25 proc. taboru, który posiada zdolność do oddawania energii elektrycznej do sieci trakcyjnej, to tzw. rekuperacja energii elektrycznej - czyli odzyskiwanie energii wytwarzanej podczas hamowania pociągu. Przewoźnik przypomina, że w umowie z dostawcą energii elektrycznej zawarto zapisy umożliwiające rozliczanie energii elektrycznej oddawanej przez pojazdy kolejowe do sieci trakcyjnej, co dodatkowo pozwoli na redukcję kosztów zakupu energii trakcyjnej.

“Montaż liczników energii elektrycznej w pojazdach PKP Intercity to początek programu zwiększania efektywności energetycznej i systemu zarządzania energią elektryczną. Zyskaliśmy narzędzie identyfikowania rzeczywistego zużycia prądu oraz potencjalnych obszarów obniżenia jego zużycia. Dzięki licznikom możliwe będzie dokonanie pełnej analizy energochłonności wybranych tras, jak również wykorzystywanego taboru” - podsumowuje cytowany w komunikacie Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity.

