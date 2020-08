Niemcy nie spodziewają się boomu w turystyce

Liczba zapytań kierowanych do BIK ze strony firm pożyczkowych w tygodniu 6-12 kwietnia tego roku, w relacji do analogicznego tygodnia rok wcześniej, spadła o 64,7 proc., a w porównaniu do tygodnia pomiędzy 30 marca a 5 kwietnia 2020 r. spadek wyniósł 25,5 proc.