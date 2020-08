Porozmawiajmy o cyfrowej przyszłości – zaproszenie na warsztaty

Nowe technologie zmieniają nasze życie. To proces, który będzie trwał i to od nas zależy, jak rolę odegra. Chcemy się dowiedzieć, co na ten temat myśli młodzież. Dlatego zapraszamy na warsztaty online o e-Przyszłości! - czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.

Cyfrowa przyszłość – to hasło bardzo bliskie zarówno Ministerstwu Cyfryzacji, Państwowemu Instytutowi Badawczemu NASK, jak i Centrum Nauki Kopernik. Dlatego postanowiliśmy połączyć siły, doświadczenie i wiedzę, aby przekonać innych do tego, że technologie cyfrowe można - a nawet powinniśmy - wykorzystywać w codziennym życiu.

Powiedz nam jaka będzie e-Przyszłość

Dlatego we współpracy z Centrum Nauki Kopernik rozpoczynamy dyskusję o cyfrowej przyszłości. Przygotowujemy wystawę, ale to nie wszystko. Powstanie program edukacyjny, który będzie angażować i inspirować uczniów oraz nauczycieli. Już dzisiaj zapraszamy młodzież do udziału w pierwszych warsztatach online, które odbędą 19 sierpnia. Hasło naszego spotkania to „Na ile decydujemy sami, czyli algorytmy w sieci”.

Spotykamy się oczywiście online. Startujemy w środę 19 sierpnia o godz. 14. Wiemy, że są wakacje, ale dajemy słowo: nie będziecie się nudzić! Bardzo nam zależy na Waszej obecności J

Do udziału w warsztatach zapraszamy uczennice i uczniów szkół ponadpodstawowych. Na pierwszym warsztacie wspólnie z ekspertami zastanowimy się w jaki sposób nowoczesne technologie m.in. algorytmy, sztuczna inteligencja, czy systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji wpływają na nasze wybory. Jaki jest zakres samodzielności i autonomia naszych decyzji. Kiedy wspierają nas lub zastępują algorytmy. Wymienimy się też doświadczeniami i pomysłami wykorzystania technologii w edukacji. Porozmawiamy o budowaniu szkoły przyszłości.

Dzięki formule online możecie do nas dołączyć z dowolnego miejsca – z plaży, ze swojego pokoju, z parku. Niezależnie, gdzie będziecie – bądźcie też z nami! Warsztaty potrwają ok. 2 godziny i już teraz jesteśmy pewni, że będzie to świetnie spędzony czas. Na pewno nie będziecie żałować.

Brzmi dobrze? Jeśli chcecie się z nami spotkać – już teraz zapiszcie się na warsztaty. Warto to zrobić jak najszybciej, bo liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy kończymy w poniedziałek 17 sierpnia. Nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę. Zapiszcie się już dziś!

Warsztaty są częścią projektu realizowanego wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji, Państwowy Instytut Badawczy NASK i Centrum Nauki Kopernik.

Spotkanie na szczycie

Skoro już wiecie, o czym porozmawiamy na warsztatach – czas na informację z kim będziemy rozmawiać. Najważniejsi oczywiście będziecie Wy, czyli młodzież, ale będą też z nami świetni prowadzący.

To teraz kilka słów o nich:

Maja Gawryołek-Osińska – absolwentka filozofii ze specjalizacją filozofia nauki. Trenerka w Centrum Nauki Kopernik, animatorka, nauczycielka akademicka. Prowadzi zajęcia w zakresie efektywnego uczenia się, technik pamięci, retoryki, podstaw logicznego myślenia, filozofii twórczości oraz dydaktyki pracy metodą dociekań filozoficznych dla dzieci i młodzieży.

Karolina Grzegorzak – absolwentka studiów filologicznych, zarządzania ludźmi oraz szkoły trenerskiej STOP. Trenerka i koordynatorka, od 2018 roku związana z Pracownią Edukacji Centrum Nauki Kopernik. Od wielu lat zaangażowana zawodowo w działania sektora pozarządowego. Współpracowała m.in. z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją Szkoła Liderów, Pracownią Etnograficzną. W swojej pracy najczęściej odpowiada za działania koordynacyjne i rozwojowe.

dr Sebastian Szymański – jeden z twórców Narodowej Strategii Sztucznej Inteligencji (przewodniczący grupy etyczno-prawnej w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. polskiej strategii sztucznej inteligencji), członek Rady Cyfryzacji, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego (etyka w robotyce), autor książek, publicysta. Przetłumaczył bestseller „Sztuczna inteligencja” Jerry’ego Kaplana. Obecnie pracuje nad książką „Sztuczna inteligencja – etyka”.

Nowy projekt

Jak już wspominaliśmy – warsztaty to tylko część naszej współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Przygotowujemy też wystawę i program edukacyjny.

Nowe technologie towarzyszą nam na każdym kroku i prawie nikogo to już nie dziwi. Cyfryzacja może nam realnie pomóc, niezależnie od tego ile mamy lat i gdzie mieszkamy. Dlatego w ramach naszych różnych działań staramy się przekonywać Polaków w różnym wieku, że warto dać sobie szansę i spróbować przełamać swoje technologiczne wątpliwości czy lęki - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Teraz idziemy krok dalej – chcemy mówić o technologiach przyszłości. A ponieważ przyszłością są dzieci, uczniowie, a co za tym idzie ich nauczyciele – to do nich głównie kierujemy nasz nowy program – dodaje szef MC.

Jednym z elementów nowej odsłony kampanii będzie wystawa w Centrum Nauki Kopernik o wyzwaniach przyszłości. Zaprosimy wszystkich zainteresowanych do dyskusji o tym, jaką rolę w naszym życiu odgrywać będą nowe technologie, w jakich nowych sferach się pojawią i czy w pełni powinniśmy im zaufać.

Dostosowujemy się

Program edukacyjny został skrojony do stale zmieniających się potrzeb uczniów i ich nauczycieli. Ostatnie miesiące pandemii są idealnym przykładem na to, jak dynamicznie zachodzą zmiany i jak ważną rolę w tym procesie odgrywają technologie cyfrowe. Już dziś chcemy zachęcić do dyskusji, ale także dać konkretne narzędzia, które ułatwią poruszanie się w cyfrowej przyszłości. Pokażemy, jak nowe technologie mogą ułatwić naukę i jak mogą wpłynąć na przyszłość zawodową.

Program edukacyjny to porządna dawka wiedzy zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Wiemy, jak ważne znaczenie w procesie poznawania i wykorzystywania nowych technologii ma szkoła. Dlatego chcemy pomóc nauczycielom i uczniom świadomie wkroczyć i tworzyć cyfrową przyszłość – mówi Agnieszka Żeglińska, dyrektor ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK.

Centrum Nauki Kopernik, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK, inicjuje nowy program dla młodzieży, uczniów starszych klas szkół podstawowych i średnich. Wspólnie z nimi będziemy mieli okazję lepiej poznać i zrozumieć niektóre osiągnięcia nauki, zdobycze techniki. Zastanowimy się nad konsekwencjami ich zastosowań, znaczeniem dla rozwoju cywilizacji, warunków i jakości życia. Razem zmierzymy się z wyzwaniami tak szybko zmieniającego się na naszych oczach świata – mówi Anna Dziama, dyrektor ds. Edukacji Centrum Nauki Kopernik.

Dlaczego stawiamy na młodzież? To właśnie ona kreować będzie przyszłość. Młodzi stając u progu dorosłości, zastanawiają się nad wyborem ścieżki zawodowej. Dlatego zaprosimy ich do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych - z udziałem ekspertów i inspiratorów - na których będą mieli możliwość wymiany myśli, stawiania nowych pytań i – co najważniejsze - poszukiwania odpowiedzi.

