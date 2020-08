Leclerc: Mam dość bycia nazywanym rasistą, bo nie klęczę

Charles Leclerc z Ferrari powiedział, że ma już dość bycia naznaczonym jako rasista. Kierowca z Monaco był jedną z osób, które odmówiły klękania i tego sposobu wsparcia ruchu Black Lives Matters. Nosił jednak koszulkę z napisem „End Racism”, tak jak wszyscy pozostali

Mimo to po kilku tygodniach wciąż wylewa się hejt na Leclerca. Między innymi za odmowę klękania - charakterystycznego gestu wspierającego ruch Black Lives Mattes. Ten postanowił odpowiedzieć poprzez Twittera.

To bardzo smutne widzieć, jak niektórzy manipulują moimi słowami, abym w nagłówkach brzmiał jak rasista. Nie jestem rasistą i absolutnie nienawidzę rasizmu. Rasizm jest obrzydliwy. Przestańcie umieszczać mnie w tej samej grupie, co tych obrzydliwych ludzi, którzy dyskryminują innych z powodu koloru skóry, religii czy płci. Nie należę do nich i nigdy nie będę. Zawsze byłem pełen szacunku dla wszystkich i to powinien być standard w dzisiejszym świecie. I każdemu, kto wykorzystuje mój wizerunek do promowania swoich złych pomysłów, proszę przestać”. Nie interesuje mnie polityka i nie chcę być w to zaangażowany - napisał Leclerc.