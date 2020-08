Hyundai ulega modzie. Zapowiada kolejne e-auta

Ioniq jest submarką, którą w najbliższych latach promować będzie Hyundai. Południowokoreański koncern zaprezentował trzy kolejne modele samochodów elektrycznych. Pierwszy na rynku ma pojawić się już w 2021 roku

Nowa gama pojazdów będzie ponumerowana od 5 do 7. Liczby parzyste będą zastrzeżone dla sedanów, a nieparzyste oznaczą modele SUV. Ioniq 5 ma być wcieleniem koncepcyjnego Hyundaia 45 EV, który linią nadwozia nawiązał do modelu Pony z 1974 roku zaprojektowanego przez Giorgetto Giugiaro, a nazwą do 45 rocznicy jego premiery.

Numer 6 ma stanowić produkcyjną wersję zjawiskowego modelu studyjnego Prophecy. Z kolei siódemka będzie potężnym SUV-em, którego rynkowa premiera została zaplanowana na 2024 rok.

Ioniq połączy możliwości pojazdu elektrycznego, takie jak ultraszybkie ładowanie, przestronne wnętrze i zasilanie bateryjne, z przyszłymi innowacjami: designem, technologiami i usługami – zapowiadają przedstawiciele Hyundaia.

Do 2025 roku ma być skompletowana oferta.

Czytaj też: Izera - szansa dla polskiego sektora motoryzacyjnego

Auto.dziennik.pl, moto.pl/KG