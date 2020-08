Polski głos w rosyjskich mediach o wojnie 1920

„Niezawisimaja Gazieta” publikuje w czwartek artykuł polskiego historyka Pawła Libery o wojnie 1920 roku. Dziennik przypomina, że mija sto lat od Cudu nad Wisłą i wyjaśnia - jak głosi tytuł - „jak Polska odnosi się do próby eksportu rewolucji bolszewickiej”

Autor artykułu, pracownik naukowy Instytutu Historii PAN, szczegółowo opisuje wydarzenia lat 1918-20 w Europie Wschodniej. Z punktu widzenia niepodległości Polski bardzo ważną kwestią w relacjach ze wschodnim sąsiadem było ustalenie granicy wschodniej - wskazuje i dodaje, że w Europie Wschodniej armia bolszewicka starała się zająć tereny, z których po rozejmie w Compiegne wycofywały się wojska niemieckie.

Jak pisze Libera, do niedawna historycy polscy nie byli zgodni co do tego, jak rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka. Według ogólnie przyjętej wersji do pierwszych starć doszło na Białorusi w lutym 1919 roku, niemniej ostatnio popularna staje się teza, że wojna zaczęła się 3 stycznia 1919 roku w Wilnie - wyjaśnia historyk.

Jeśli chodzi o znaczenie tej kampanii, to nie ulega wątpliwości, że zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej położyło kres planom eksportu rewolucji w Europie Środkowej i Zachodniej, snutym przez bolszewików - wskazuje polski naukowiec.

Elity wojskowe i cywilne w krajach europejskich przyjęły to z zadowoleniem - dodaje. Zauważa, że Bitwa Warszawska porównywana była w owym czasie ze zwycięstwem Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 roku.

